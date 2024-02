A murit profesor doctor Horia Vermesan

Horia Vermesan profesor, medic ortopedie si traumatologie a trecut la cele vesnice. Nascut in 31.08.1945, jud.Timis, com.Cheveresu Mare), a urmat Liceul Carmen Silva - Timisoara si Facultatea de Medicina - Timisoara absolvita in anul 1970.Din anul 1990 a fost medic primar, iar din anul 1997 profesor universitar la catedra de Ortopedie si Traumatologie din cadrul U.M.F. Timisoara.Teza de doctorat a sustinut-o in anul 1985 avandul ca si conducator stiintific pe d-nul academician prof.dr. Pius ... citește toată știrea