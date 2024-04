A murit profesorul universitar aradean Corneliu Padurean. Avea 71 de ani

Doliu in mediul academic din Arad si nu numai. Profesorul universitar Corneliu Padurean s-a stins din viata la varsta de 71 de ani. A fost profesor la ambele universitati aradene, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" si Universitatea "Aurel Vlaicu".A fost unul dintre cei mai buni si apreciati profesori ai Aradului in ultimele decenii, unul foarte apropiat de studenti. A fost cercetator, om de stiinta si mentor, asa cum avea sa-l prezinte si in volumul "Societate, cultura, demografie. Omagiu ... citește toată știrea