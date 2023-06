Comunitatea academica aradeana este in doliu. A murit primul rector ales al Universitatii Aurel Vlaicu (UAV) din Arad. Profesorul Gheorghe Halic a murit joi, 15 iunie.Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad a fost infiintata in 1972, ca institut de subingineri, unde Gheorghe Halic a fost profesor inca din acele timpuri. UAV a devenit in anul 1990 universitate propriu-zisa, sub denumirea initiala de "Institutul de Invatamant Superior", respectiv "Aurel Vlaicu" din 1991, realizare pentru care un ... citeste toata stirea