A murit revolutionarul Ioan Banciu. Sotia lui, Leontina Banciu, a fost impuscata in Decembrie 1989

Ioan Banciu, revolutionar in prima linie a Revolutiei din Decembrie 1989 de la Timisoara, a trecut la cele vesnice, la 80 de ani, joi, 8 februarie 2024, in urma unei boli necrutatoare care i-a afectat plamanii.Inmormantarea va avea loc in Cimitirul Eroilor, duminica, la ora 13.In urma lui Ioan Banciu au ramas cei trei copii, Alina, Anamaria si Arion si nepotii Iulia, Matei, Melissa si Oliver.Ioan Banciu a fost in primele randuri la Revolutia din Decembrie 1989 de la Timisoara. Sotia lui a ... citește toată știrea