A murit Rudolf Herbert, directorul artistic al Teatrului German Timisoara

Doliu la Teatrul German Timisoara! Rudolf Herbert, directorul artistic al TGT, a murit, joi 4 aprilie, dupa o lunga suferinta.Nascut la 17 octombrie 1953 in Brasov si avand peste trei decenii experienta in teatru si jurnalism, dobandita in Romania, Germania, Franta si Belgia, Rudolf Herbert a contribuit cu entuziasm, dedicare si profesionalism la directia artistica a Teatrului German de Stat.Teatrul a fost prima sa dragoste, debutand ca actor in 1981 la sectia germana a Teatrului de Stat ... citește toată știrea