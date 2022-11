A murit scriitorul Daniel Vighi, Cetatean de Onoare al Timisoarei, fondator al Societatii Timisoara si al Aliantei Civice

Scriitorul si profesorul universitar Daniel Vighi, fondator al Societatii Timisoara si al Aliantei Civice, a murit, sambata dimineata, la Spitalul Judetean din Timisoara.Daniel Vighi s-a nascut in data de 9 octombrie 1956 in localitatea Lipova din judetul Arad si a fost prozator, eseist si publicist roman. A absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii din Timisoara in 1980. In decembrie 1989 a participat la miscarile de protest de la Timisoara care au declansat revolutia anticomunista. A ... citeste toata stirea