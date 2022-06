A murit sculptorul timisorean Szakats Bela!

Galeria Helios Timisoara anunta plecarea dintre noi a sculptorului timisorean Szakats Bela, nascut in 19 septembrie 1938, la Odorheiu Secuiesc.Membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, Filiala Timisoara, artistul a fost profesor la Liceul de Arta din Timisoara, din 1962, cand a terminat facultatea (la Cluj), si pana in 1994, iar vocatia sa pedagogica a continuat, apoi, la infiintata Facultate de Arte din capitala Banatului, unde a profesat din 1994 si pana in 2003, fiind si seful ... citeste toata stirea