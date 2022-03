A murit soprana Marieta Grebenisan

Doliu in lumea muzicii timisorene, dupa ce a fost anuntata moartea sopranei Marieta Grebenisan.Artista s-a nascut in 8 septembrie 1930, la Arad si a decedat in 15 martie 2022 la Timisoara. A facut parte dintr-o familie de muzicieni de seama din Timisoara - sotul Iuliu Mare (bariton) si fiul Marius Iuliu Mare (bariton). De la varsta de 6 ani a inceput studiul pianului si cel al dansului (balet si step) la Scoala de Dans a domnului Carol Walkay. In clasa a patra, a fost invitata sa joace intr-o ... citeste toata stirea