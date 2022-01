A murit stejarul plantat de regele Ferdinand si regina Maria. Din trunchiul sau se va face o opera de arta FOTO

Copacul din dreapta Garnizoanei a inceput sa dea semne de boala inainte de inceperea lucrarilor de modernizare a Pietei Libertatii, in 2013. "Saditu's-a acest stejar in numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh. In anu 1923, luna maiu, ziua intai, sub glorioasa domnie a Majestatii Lor Regele Ferdinand I, fauritorul Romaniei Mari si de toti iubita Regina Maria...Cresti cu vigoare arbore al incoronarii si fii simbol al Daciei felix reinviate spre fericirea tarii si mandria neamului", scrie pe ... citeste toata stirea