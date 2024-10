A murit tanarul care s-a impuscat in cap, intr-un poligon din Timisoara

Tanarul de 37 de ani care s-a impuscat in cap, vineri, intr-un poligon din Timisoara, a murit la Spitalul Judetean Timisoara, in ciuda eforturilor medicilor de a-l salva. Barbatul era in coma de gradul 4, si din cauza ranilor grave, inima lui a incetat sa mai bata.Incidentul grav a avut loc vineri seara, intr-un poligon aflat pe strada Amurgului din Timisoara, la fostul PENCOOP. ... citește toată știrea