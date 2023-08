Toto Cutugno, simbolul cantecului italian, a murit, anunta agentia Ansa.Artistul, care implinise 80 de ani in iulie, s-a stins din viata marti, in jurul orei 16.00, la spitalul San Raffaele din Milano, unde era internat.Informatia a fost anuntata pentru ANSA de managerul sau, Danilo Mancuso, care a explicat ca, "dupa o boala indelungata, starea cantaretului s-a agravat in ultimele luni". Toto Cutugno, nascut la 7 iulie 1943, este simbolul cantecului italian in strainatate datorita ... citeste toata stirea