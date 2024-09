A murit un cunoscut avocat din Timisoara

Estre doliu in Baroul Timis. Unul dintre cei mai cunoscuti avocati din Timisoara a incetat din viata. Specializat in drept penal, Adrian Garbovean a murit destul de tanar, la o varsta mijlocie, provocand multa suferinta printre cei care l-au cunoscut."Nu m-am gandit niciodata ca voi fi in situatia de a scrie aceste cuvinte: Drum cu lumina, prieten drag! Ar fi multe de scris despre tine, ... citește toată știrea