A murit unul dintre cei sase copii loviti de o masina pe o trecere de pietoni. Soferul cercetat pentru ucidere din culpa

Un copil dintre cei sase care au fost loviti miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani a murit, a anuntat Politia din Hunedoara. Copilul avea 11 ani si era internat la spitalul din Petrosani, la ATI. Incadrarea juridica, in cazul soferului vinovat se schimba in ucidere din culpa."A murit unul dintre copiii accidentati la Petrosani", a anuntat IPJ Hunedoara, fara a da detalii despre minor.Potrivit politistilor, in acest caz se va extinde incadrarea juridica, in cazul ... citeste toata stirea