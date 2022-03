A murit Vasile Fantaziu, secretarul Asociatiei fostilor deportati in Baragan din Timisoara

In iunie 1951, Vasile Fantaziu a fost deportat din Banat in Baragan unde aveau sa ramana timp de cinci ani. Dupa 1989, Fantaziu a fost membru activ al Asociatiei fostilor deportati in Baragan din Timisoara. Vasile Fantaziu s-a nascut in 24 februarie 1932. In 1944, impreuna cu parintii si fratii sai, s-a refugiat din Soroca natala in Romania. In iunie 1951 intreaga familie a fost deportata din Banat in Baragan unde aveau sa ramana timp de cinci ani. Dupa 1989 Vasile Fantaziu a fost membru activ ... citeste toata stirea