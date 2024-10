A murit vestitul taragotist banatean Luta Popovici

Vestitul taragotist banatean Luta Popovici s-a stins din viata la 79 de ani.Nicolae (Luta) Popovici s-a nascut in 24 iulie 1944, la Domasnea, judetul Caras-Severin. Pasiunea pentru muzica a mostenit-o de la tatal sau, Iancu Popovici, care canta la fluier si din voce. Insa talentul sau nativ l-a dus mereu mai departe, indemnandu-l sa invete tot mai mult si mai bine.A facut sapte clase in localitatea natala, continuand sa cante din ce in ce mai frumos la fluier. Cand a implinit 16 ani, tatal ... citește toată știrea