"A scos chesonul capul!". Prin Pasajul Solventul a intrat lumina

Investitia Primariei Timisoara de la Pasajul Solventul a avansat: chesonul a fost pozitionat in 10.03.2025 pe Calea Bogdanestilor, dupa impingerea pe sub 10 linii de cale ferata, fara intreruperea traficului. Structura, cu o lungime de aproximativ 70 de metri si o latime de 28 de metri, a fost impinsa dinspre strada Garii pe o distanta de circa 70 de metri, intr-un timp record pentru aceasta operatiune complexa, desfasurata in sezonul rece: 2 luni.Chesonul a fost construit din 3.500 mc de ... citește toată știrea