A taiat florile de pe strada pentru a le vinde ulterior, insa a fost prins in miez de noapte de politistii locali

Un tanar de 24 de ani a fost prins in noaptea de duminica spre luni, la ora 00.15, de politistii locali din Timisoara in timp ce taia florile plantate pe strada Aries, in fata Casei Tineretului. Politistii locali au constatat ca baiatul mai taiase si alte flori, 230 de fire in total, si de pe alte strazi din zona Stadionului "Dan Paltinisanu" pentru a le vinde ulterior."Cel in cauza a fost legitimat de politistii locali, fiind identificat in persoana lui G.R., de 24 de ani, cu domiciliul in ... citeste toata stirea