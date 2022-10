A transmis live momentul in care masina i-a fost lovita de tren. A incercat sa-si ia viata soferul de 27 de ani care s-a avantat cu masina pe calea ferata in Timis. Video

TIMISOARA. Ies la iveala detalii socante legate de ceea ce joi seara parea sa fi fost un accident pe calea ferata la Lugoj, unde masina unui tanar de 27 de ani a fost lovita de tren marfar.Inainte de impact, barbatul a fost intr-o transmisie live pe o retea de socializare. A filmat intreaga scena, momentul in care se apropie de liniile la care semnalizarea functiona si avertiza ca se apropie un tren si mai apoi cand autoturismul ii este izbit de un marfar. Totul in timp ce asculta in masina o ... citeste toata stirea