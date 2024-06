A treia dezinsectie din acest an va fi aeriana

Primaria Timisoara anunta ca va continua seria tratamentelor de dezinsectie aeriana pentru combaterea tantarilor si larvelor acestora pe domeniul public al orasului. Actiunea este programata sa aiba loc in perioada 17-22 iunie 2024. In functie de conditiile meteo, tratamentele vor fi efectuate dimineata, intre orele 6-10.si seara intre orele 17-21."Stropirile se efectueaza pe toata raza orasului Timisoara, si se va insista in zonele parcurilor, locurilor de joaca, malurilor Begai si baltilor. ... citește toată știrea