A treia oara e cu noroc? In Piata Libertatii, arta moderna loveste din nou. FOTO

Prima oara a fost statuia-curcubeu, cu mana (sau ce-o fi fost) avand degetul mijlociu in aer, expusa in plin an al Capitalei CUlturale Europene, botezata "Dimensiunea singuratatii". A doua oara, prin iunie anul acesta, am avut parte de "Glossa 5", un copac din metal cu radacinile in sus.Acum, o a treia creatie a artistului Ioan Nasta s-a ivit in Piata Libertatii, tot in ... citește toată știrea