Putini se asteptau la o victorie atat de categorica impotriva unei echipe elvetiene care ne-a pus mari probleme in urma cu doi ani in cupele europene. Dupa mai putin de o ora de joc, CSM si-a adjudecat a treia victorie consecutiva cu 3-0 in Europa, pe seturi 25-12; 25-11; 25-20. Asa cum spunea la final antrenorul Ugljesa Segrt, un triumf care i-a depasit pana si propriile asteptari, prin proportiile scorului.De altfel, meciul din 16-imile de finala ale CEV Challenge Cup dintre CSM Lugoj si ... citeste toata stirea