A V-a editie a paradei caritabile "The Distinguished Gentleman's Ride" in Timisoara

Parada caritabila pe motociclete, "The Distinguished Gentleman's Ride", aflata la a V-a editie in Timisoara, va avea loc anul acesta in data de 22 mai. Evenimentul se va desfasura intre orele 14.30 si 16, in fata Domului Catolic din Piata Unirii.Sunt invitati sa participe toti posesorii unei motociclete clasice, de epoca sau retro personalizate, care doresc sa se implice in acest demers.Timisoara a devenit parte a acestui eveniment mondial incepand cu anul 2018, odata cu organizarea primei ... citeste toata stirea