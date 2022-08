Aaron Crow, primul campion al galei "TIME FOR MAGIC", la Festivalul International de Magie din Timisoara

Cunoscut si sub numele de The Silent Mentalist, The Warrior sau Mystical, Aaron Crow face senzatie in intreaga lume prin creatiile sale originale, nemaivazute in istoria magiei si divertismentului.Mentalist, magician si danger - act, belgianul este cunoscut pentru aparitiile sale la "Le Plus Grand Cabaret Du Monde", Britain's Got Talent si America's Got Talent. Este considerat o prezenta fenomenala iar actele prin care isi impresioneaza publicul sunt unice."Spectacolele lui sunt memorabile ... citeste toata stirea