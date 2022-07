ABA Banat: "Mai mult ca oricand, cu totii trebuie sa economisim apa!"

Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) informeaza ca in acest moment nu se pune problema lipsei de apa pentru sistemele de alimentare centralizate, insa cere consumatorilor sa faca economie."Planul de restrictii si folosire a apelor in perioade deficitare nu s-a pus in aplicare in Spatiul Hidrografic Banat pana in prezent, deoarece se poate asigura cerintele de apa la toate categoriile de folosinte.Va reamintim insa ca apa este o resursa naturala limitata! De aceea facem apel ca ... citeste toata stirea