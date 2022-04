Abel Aioane din Giulvaz, Timis, a impresionat Copenhaga

Abel Aioane este din Giulvaz, judetul Timis, si a plecat de aproape 4 ani, in Copenhaga, Danemarca, unde este student."Nu vreau sa fiu nici arogant, dar gasesc ca e o oportunitate de a le vorbi celor de acasa si ai face mandri prin ce fac eu, in Danemarca, mai ales pentru copiii de la mine din sat, o fac", spune Aioane.Banateanul din Giulvaz scrie des despre Romania acolo, pentru danezi, si are un blog la ziarul facultatii, link. Mai scrie si pentru Republica.ro destul de regulat, link.In ... citeste toata stirea