Academicianul Ion Boldea, unul dintre cei mai reputati profesori ai Universitatii Politehnica Timisoara si adevarat formator de scoala in domeniul masinilor electrice si a electronicii de putere, a primit o noua recunoastere internationala, prin publicarea, de catre prestigioasa editura CRC Press, din Statele Unite ale Americii, a volumului "Linear Electric Machines, Drives, and MAGLEVs Handbook", editia a II-a.Cu o amploare si profunzime a acoperirii care nu se gasesc in referintele ... citeste toata stirea