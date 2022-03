Academicianul lugojean Radu Emil Precup, in elita mondiala a liderilor din domeniul stiintei datelor

Prestigioasa publicatie americana CDO Magazine a anuntat lista din 2022 a liderilor academici in domeniul stiintei datelor.Profesorul Radu-Emil Precup, lugojean de origine, este singurul reprezentant al unei universitati din Romania (Universitatea Politehnica Timisoara), inclus in aceasta lista care include 76 de personalitati, prezentate in ordinea alfabetica a prenumelor."In top mai sunt prezenti doi romani, insa stabiliti in SUA: Ion Stoica, membru de onoare al Academiei Romane, profesor ... citeste toata stirea