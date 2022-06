Acasa in Banat: Color the Village incepe joi, la Farasesti

Trei zile-maraton de reparatii si renovari incep joi, 9 iunie 2022, la Farasesti (comuna Pietroasa), in judetul Timis. Peste 400 de voluntari din tara si strainatate si-au confirmat prezenta in satul din zona de vest a tarii pentru a da o mana de ajutor la reabilitarea fatadelor si la diverse actiuni de infrumusetare a satului.Evenimentul Color the Village incepe maine, joi - 9 iunie 2022 si se termina sambata seara, iar voluntarii vor lucra timp de 3 zile pentru a reabilita 30 de fatade din ... citeste toata stirea