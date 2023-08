Educatia este poarta spre o viata mai buna, iar fiecare copil ar trebui sa aiba acces facil la resursele necesare pentru a studia.In prag de nou an scolar, Asociatia Motociclistii Lugoj vine in sprijinul micilor locuitori ai urbei care provin din familii cu posibilitati reduse si demareaza campania "Acceleram spre educatie"."Suntem hotarati sa sprijinim copiii in prima zi de scoala oferind cate un ghiozdan complet utilat. Fiecare donatie pe care sunteti dispusi sa o faceti va sprijini ... citeste toata stirea