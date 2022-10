Accident cu 4 victime pe soseaua Timisoara - Sannicolau Mare. Impact violent intre doua masini, dupa ce un sofer a ajuns pe contrasens. Foto

TIMISOARA. Grav accident de circulatie pe soseaua ce leaga Timisoara de Sannicolau Mare. Doua masini s-au izbit violent la intrarea in Biled, iar in urma impactului 4 oameni au fost raniti.Accidentul s-a petrecut in jurul orei 8.00. Un sofer de 32 de ani care mergea cu masina spre Timisoara a patruns pe contrasens si a lovit din lateral un alt autoturism.FOTO: DRDP Timisoara"Un barbat, in varsta de 32 de ani, a condus un autoturism pe DN6, dinspre orasul Sannicolau Mare inspre municipiul ... citeste toata stirea