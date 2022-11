Accident cu doua victime, pe DJ 592D, langa Timisoara

Duminica seara, un barbat, in varsta de 65 de ani, a condus un autovehicul pe DJ592D dinspre Urseni spre Timisoara, iar la trecerea la nivel cu cale ferata a fost surprins si accidentat de un tren de calatori, care se deplasa dinspre Lugoj spre Timisoara.In urma impactului, conducatorul auto si o femeie in varsta de 64 de ani, pasagera in autovehicul, au fost raniti."La fata locului s-au deplasat de urgenta 17 pompieri cu o autospeciala de prima interventie si comanda, doua autospeciale de ... citeste toata stirea