Accident cu patru victime, dupa ce un tanar de 19 ani s-a rasturnat cu masina in apropiere de Lugoj

Un grav accident de circulatie a avut loc in apropiere de Lugoj, pe DJ 592B. Patru tineri au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. "Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DJ 592 B dinspre Lugoj inspre localitatea Jabar, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, ... citește toată știrea