Accident cu patru victime, la Nadab. O femeie a murit

Accident grav, duminica dupa amiaza in localitatea Nadab din judetul Arad. Sunt patru victime, dintre care una, o femeie, a murit ulterior, in ciuda eforturilor paramedicilor de a o resuscita.Femeia a fost gasita de catre paramedici, la locul accidentului, in soc cardio-respirator.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) informeaza ca accidentul de pe D.N. 79, in zona localitatii Nadab, s-a produs in circumstante ce urmeaza a fi stabilite din cercetari. In urma coliziunii dintre doua