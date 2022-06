Accident cu victime, provocat de o pisica ajunsa la pedale. Soferul s-a speriat si a tras brusc de volan

Doua persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc sambata, 11 iunie, pe o strada din Lugoj, judetul Timis. Potrivit lugojinfo.ro, accidentul a avut loc pe strada Buziasului. Soferul le-a spus politistilor ca transporta mai multe pisici, iar la un moment dat una dintre ele a intrat sub pedala de acceleratie. Soferul s-a panicat si a tras de volan stanga.Masina scapata de sub control a lovit cativa stalpisori de protectie de pe mijlocul drumului, dupa care a lovit un stalp de ... citeste toata stirea