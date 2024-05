Accident devastator pe DN1. Trei oameni au murit in urma impactului

Un grav accident rutier a avut loc marti dimineata pe DN1, in localitatea Uileacu de Cris, judetul Bihor. In urma impactului devastator dintre un autoturism si un camion, trei persoane si-au pierdut viata, iar o a patra a fost ranita.Tragedia s-a produs in jurul orei 8:00, cand autoturismul a intrat in coliziune frontala cu un camion. Impactul a fost atat de puternic incat masina a fost proiectata in afara partii carosabile, ajungand pe un camp din apropiere. In ciuda eforturilor medicilor de ... citește toată știrea