Accident extrem de grav, sambata, pe Calea Aradului din Timisoara cu 5 raniti

Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident care s-a produs la iesire din Timisoara, pe Calea Aradului, intre un microbuz in care se aflau 9 persoane si un autoturism. Printre persoanele ranite se afla si o fata de 8 ani. Politistii au intocmit dosar penal pe numele soferului microbuzului care nu a cedat trecerea."Un barbat, in varsta de 46 de ani, aflat la volanul unui microbuz, in care se aflau 9 persoane, a iesit de pe Aleea Agronomiei pe Calea Aradului si nu ... citeste toata stirea