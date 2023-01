Un barbat a ajuns la spital in stare de constienta, in urma unui accident feroviar care a avut loc, miercuri, in zona Padurii Verzi din Timisoara, dupa ce masina sa a fost lovita de un automotor.Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca in accident a fost implicat un automotor care circula pe ruta Remetea-Timisoara, in care se aflau cinci persoane, si un autoturism in care se afla doar ... citeste toata stirea