Accident grav, ca-n Final Destination, la Mosnita Noua. Un copil de 3 ani a ajuns la spital, lovit de grinzile de lemn care s-au infipt in parbrizul masinii

Un copil de 3 ani a fost ranit si se afla la spital, dupa ce masina in care se afla, si care era condusa de tatal lui, a fost lovita de mai multe grinzi de lemn desprinse dintr-o camioneta ce se afla in fata lor.Un baietel de 3 ani a ajuns la spital, ranit de cateva bucati de lemne desprinse dintr-un camion si intrate prin parbrizul masinii in care era. Accidentul a avut loc pe o sosea din judetul Timis, in localiatea Mosnita Noua, si aduce aminte cinefililor de o scena din filmul Final ... citeste toata stirea