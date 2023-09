Sapte persoane au fost implicate, marti, intr-un accident rutier, in urma impactului dintre o masina si un microbuz. In masina se afla doar soferul, iar in microbuz erau sase persoane. Trei victime au fost transportate la spital.Accidentul a avut loc, marti, in apropiere de Timisoara, in localitatea Sanandrei."Am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim-ajutor in urma producerii unui accident rutier in localitatea Sanandrei, iesire spre Dudestii Noi. A fost ... citeste toata stirea