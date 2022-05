Accident grav. Doi copii au cazut cu ATV-ul intr-o prapastie. A fost chemat elicopterul SMURD. Foto

Desfasurare impresionanta de forte a pompierilor si echipelor salvamont pentru salvarea a doi copii care au cazut cu un ATV intr-o prapastie din zona rezervatiei naturale Rapa Rosie, in apropiere de Sebes.Din primele informatii, ar fi vorba de doi copii in varsta de 11, respectiv 12 ani, scrie alba24.ro."Chiar acum la Rapa Rosie Sebes a cazut cineva de sus dinspre Daia Romana in jos pe la mijlocul rapei. Am vazut ATV-ul rostogolindu-se si am putut distinge de asemenea o persoana ... citeste toata stirea