Pe raza localitatii Maguri, luni, 14 noiembrie, in jurul orei 7, a avut loc un accident de circulatie, care s-a soldat cu ranirea unei femei.Un taximetrist aflat in cursa a lovit cu autoturismul o femeie care statea in fata casei.In urma accidentului, femeia, in varsta de 48 de ani a fost ranita grav, fiind transportata de urgenta la ... citeste toata stirea