Accident grav in Banat. Patru persoane, printre care trei copii, au fost ranite. Un copil de 4 luni, dus cu elicopterul la Timisoara

Patru persoane, intre care trei copii, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 58B Resita- Timisoara, in localitatea Maureni, judetul Caras-Severin. O femeie aflata la volanul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate.Un copil de patru luni, implicat in accidentul din Caras- Severin, a fost transportat cu elicopterul SMURD la Timisoara.Femeia aflata la volanul masinii implicate in accident are 21 de ani si in urma cu o ... citeste toata stirea