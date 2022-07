Accident grav in Timis. O persoana a decedat si o alta a fost ranita

Un sofer de 73 de ani a murit, iar o femeie de 66 de ani a fost ranita in urma unui accident care a avut loc, duminica dimineata, pe DJ 592D, intre Lugoj si Jabar, in judetul Timis, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Politistii au deschis dosar penal.Potrivit IPJ Timis, soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile."Un barbat, in varsta de 73 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 D, dinspre Lugoj, inspre ... citeste toata stirea