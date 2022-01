Accident grav in Timis. Un TIR si o autoutilitara s-au ciocnit la Margina. Un tanar de 25 de ani a murit

La ora 05.30, pe DN 68A, pe raza localitatii Margina (judetul Timis), s-a produs o coliziune intre un autotren si o autoutilitara. O persoana a decedat. Azi-dimineata, in jurul orei 05.00, a avut loc un accident rutier in apropiere de localitatea Margina, judetul Timis, soldat cu o persoana decedata. Un tanar in varsta de 25 de ani, a condus o autoutilitara pe DN 68 A dinspre Margina spre Cosava, iar la un moment dat a intrat in coliziune frontala cu un TIR care se deplasa din sensul opus de ... citeste toata stirea