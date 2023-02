Un microbuz cu 20 de pasageri si un autoturism cu patru personae s-au ciocnit, vineri, in judetul Bihor, toate persoanele fiind evaluate de medici. Din primele date, 14 persoane, intre care 9 copii, au fost ranite. Doi pasageri din autoturism sunt in stare grava."In microbuz se aflau 18 copii si 2 adulti, dintre care 9 copii, aflati in cod verde medical si soferul microbuzului ... citeste toata stirea