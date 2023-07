Un accident rutier a avut loc sambata dimineata intre localitatile Curtici si Sofronea. La fata locului au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala de descarcerare si doua SMURD.Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost extras de echipajul de descarcerare din autoturismul implicat in accident."Victima - un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani - prezinta semne vitale, este constienta si a ... citeste toata stirea