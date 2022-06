Accident grav intre doua microbuze de calatori, pe A1. 11 victime, printre care si un bebelus de 4 luni

Un accident in care au fost implicate 2 microbuze de calatori a avut loc, in aceasta seara, pe autostrada Nadlac - Arad,la 5 km de orasul Pecica. 11 persoane ranite, printre care si un bebelus de doar 4 luni.Din cauza neatentiei, soferul unuia dintre microbuze a acrosat microbuzul care rula in fata lui, pe banda alaturata.Mai multe echipaje de pompieri si ambulante s-au deplasat la fata locului.11 persoane au fost ranite usor, toate cooperante.10 dintre ele, printre care si un bebelus ... citeste toata stirea