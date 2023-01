Accident grav intre trei autoturisme pe DN19E. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite

Pe DN19E Marghita-Oradea, intre localitatile Salard si Cauaceu, judetul Bihor, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia un autoturism a luat foc, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. Potrivit primelor informatii, trei persoane au suferit leziuni grave, fiind in evaluare medicala la fata locului. Doua dintre victimele accidentului au fost declarate decedate, dupa ce echipajele medicale le-au aplicat manevre de resuscitare care nu au dat ... citeste toata stirea