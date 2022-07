Accident grav, joi dimineata, in localitatea Stanciova. Ambele soferite implicate au ajuns la spital, una in stare de inconstienta

Joi, 14 iulie, in jurul orei, pe DC66, in localitatea Stanciova a avut loc un accident rutier destul de grav. In cele doua masini care s-au ciocnit se aflau numai soferii, doua femei. Una, in varsta de 60 de ani, a ramas incarcerata, a fost extrasa de pompieri si preluata in stare de inconstienta de un echipaj medical. Si cealalta soferita, in varsta de 24 de ani, a ajuns la spital, constienta, insa cu multiple traumatisme"La fata locului s-au deplasat de urgenta 7 pompieri cu o autospeciala ... citeste toata stirea