Accident grav la Belint. O persoana a ramas incarcerata

Accident grav, luni dimineata, pe DN6, la Belint. ISU Timis a trimis la locul accidentului mai multe echipaje de interventie, printre care si un echipaj de descarcerare."La ora 12:18, am fost solicitati prin S.N.U.A.U. 112 sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim ajutor in urma producerii unui accident rutier pe DN 6, in localitatea Belint. A fost alertat Detasamentul de Pompieri Lugoj, iar la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de ... citește toată știrea